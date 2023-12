Palermo, un pari amaro a Parma: oggi torna “Rosaenero Web&Tv”

Si parlerà del 3 - 3 contro la squadra di Pecchia

PALERMO – Una partita ‘strana’, che il Palermo stava vincendo a pochi istanti dalla fine ma che il Parma ha avuto la forza di pareggiare. Nella nuova puntata di “Rosaenero Web&Tv” si analizzerà il 3 – 3 del “Tardini”: comunque un punto importante sul campo della più forte ma che lascia l’amaro in bocca per come si era messa la gara.

In campo la solita ‘squadra’

A trattare questi e tanti altri temi la solita squadra: conduce il direttore di LiveSicilia Guido Monastra e partecipano i giornalisti Salvatore Geraci, Fabrizio Vitale e Giuseppe Leone. Cinquanta minuti di approfondimento sul Palermo, con curiosità e immagini.

La trasmissione andrà in onda in diretta su Video Regione (canale 14 del digitale terrestre) e VRSicilia.it intorno alle 14.40, dopo il tg di pranzo, e sarà visibile a partire dalle 16 anche sul sito e sui canali Facebook di LiveSicilia.it e Stadionews.it.