Palermo, un sasso contro il vetro: l’amara sorpresa alla stazione

Una serata finita male

PALERMO- Dopo un sabato sera trascorso tra le vie del centro storico di Palermo, un gruppo di giovani si stava dirigendo verso la propria automobile, che era parcheggiata all’interno del parcheggio degli uffici comunali, a pochi passi da piazza Giulio Cesare, alla stazione centrale. Arrivati davanti l’automobile, intorno alle 1.30, però, una spiacevole sorpresa ad accoglierli; il finestrino della vettura, lato guidatore, era rotto e presentava un buco, probabilmente causato dal lancio di una pietra.

Dall’automobile, una Seat che era stata parcheggiata intorno alle 21.30, fortunatamente, non è stato portato via nulla. All’interno del parcheggio c’era per terra altro vetro, quasi sicuramente di altre auto danneggiate. Il proprietario della vettura ha presentato denuncia alle forze dell’ordine che cercheranno, tramite le immagini del sistema di videosorveglianza, di risalire agli autori del gesto.