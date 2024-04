Palermo, una nave da guerra americana al porto per rifornimento

Resterà per qualche giorno nel capoluogo prima di tornare in missione nel Mar Rosso

PALERMO – Una nave da guerra della Marina militare degli Stati Uniti è ancorata al porto di Palermo per rifornimento. Il cacciatorpediniere Uss Carney è arrivato in Sicilia dallo Yemen. La nave da guerra, una volta terminati i rifornimenti, tornerà sulla sua rotta per proseguire la missione assegnata.

La Uss Carney è una delle quattro imbarcazioni che l’Us Navy mantiene costantemente nel Mediterraneo, utilizzando la base aeronavale spagnola di Rota. Dopo qualche giorno di sosta a Palermo è previsto che il cacciatorpediniere torni a solcare il Mediterraneo sino al Mar Rosso dove è impegnata.