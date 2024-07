Palermo, una pala d’altare con Santa Rosalia sarà svelata alla città

I lavori di restauro nella Chiesa dell'Albergo delle Povere

PALERMO – Una pala d’altare assai rara, risalente al XVIII esimo secolo, di Pietro e Gioacchino Martorana, rimasta per tempo custodita all’interno della chiesa di Maria Santissima della Purificazione, dentro il complesso dell’Albergo delle Povere di Palermo, è pronta ad essere svelata alla città nell’anno del 400esimo anniversario dal ritrovamento delle ossa di Santa Rosalia.

Sono, infatti, iniziati i lavori di restauro dell’opera raffigurante Santa Rosalia, con accanto i santi Agatone Papa, Agata, Ninfa e Oliva, portato avanti grazie ad un progetto che vede il contributo della Fondazione Salvare Palermo, dell’Università Giustino Fortunato, in collaborazione con Unipa, la Fondazione John Henry Newman ed il Club Inner Well Palermo centro.

A condurre il restauro dell’opera, che ha avuto inizio un mese fa e che proseguirà nei prossimi mesi, sono le allieve del quarto anno del Dipartimento di chimica e fisica e per la conservazione e il restauro dei beni culturali di Unipa, Laura Guastella, Sabrina Carrozza ed Elisa Milanese, guidate dalla professoressa Ambra Giordano.

La presentazione degli interventi è avvenuta alla presenza dell’arcivescovo di Palermo, Monsignor Corrado Lorefice che ha sottolineato come la città sia “un vero e proprio cantiere creativo, non ci viene consegnata l’opera restaurata ma è un work in progress, il che significa che dobbiamo custodire la consapevolezza di un progresso nei confronti di una città che ha bisogno di ognuno di noi”.