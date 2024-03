Palermo, una panchina rossa ad Acqua dei Corsari

PALERMO- L’associazione Amici di Cristina, che opera nel territorio di Acqua dei Corsari dal 2019, inaugurerà “una panchina rossa” posta in via Galletti limitrofa alla cappella della Madonna delle Lacrime, un omaggio a tutte quelle donne che hanno perso la vita per mano di un uomo oppure subiscono violenza di tutti i tipi, si tratta di un gesto semplice ma profondamente tangibile, destinato a catturare l’attenzione delle persone nei luoghi e nelle situazioni quotidiane che tutti viviamo.

Questa iniziativa, vuole mettere in evidenza come sia fondamentale partire dalla sensibilizzazione, dall’informazione e dall’educazione in sinergia con la società civile, la scuola e con tutti i soggetti impegnati nella lotta alla violenza di genere.

Al progetto hanno aderito: l’Istituto Comprensivo Renato Guttuso, la Scuola Professionale INFAOP, l’Associazione Stati Generali delle Donne, l’Associazione CO.TU.LEVI e il Sindaco di Palermo il Prof. Roberto Lagalla.

All’incontro che si terrà alle ore 10.00 presso l’ex Casa del Fanciullo via Messina Marine 811 interverranno:

la Prof.ssa Anna Maria Catalano;

l’Avvocato Salvo Catalano;

la psicologa dott.ssa Manuela Ligotti;

il direttore della scuola INFAOP prof.re Gabriele Albergoni

La Responsabile Regione Sicilia dell’Associazione Stati Generali delle Donne Marika Cefalù;

per l’associazione CO.TU.LEVI l’Avvocato Cinzia Manzella e la criminologa dott.ssa Aurora Prestianni.

Modera l’incontro Gaetano Martorana.

Alle ore 12 alla presenza delle autorità, sarà inaugurata la Panchina Rossa di Acqua dei Corsari.