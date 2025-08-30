Urla, risse, sporcizia: “Vi racconto il Far West Mondello. Abbiamo paura”

Un residente descrive il caos che esplode soprattutto di notte

MONDELLO (PALERMO) – Urla, schiamazzi, cori da stadio, clacsonate, bottiglie di vetro infrante, rifiuti gettati in strada. Questo e altro c’è nel racconto di un residente di Mondello.

“La piazza si trasforma in Far West”

Michele Arcoleo, un’operaio che vive da sempre vicino alla piazza, si serve dei social per denunciare il caos dei mesi estivi. “Il problema non sono certo i locali che nel totale rispetto della legge stanno aperti fino a tarda notte – spiega -, ma piuttosto questi gruppi di ragazzi che non rispettano alcun tipo di regola”.

“Dalle due-tre in poi la piazza si trasforma nel Far West – aggiunge Michele -. Dal canto mio ho già subito parecchi danni: mi è stato rubato il motorino sotto casa e le macchine, mia e della mia compagna, sono state aperte e scassinate. Ho assistito anche a delle violente zuffe”.

“Impossibile dormire”

“Dormire la notte è quasi impossibile – racconta Michele -. I vicoli si sono trasformati in latrine, c’è vetro per terra, le grida e le urla di questi ragazzi ci tengono svegli fino all’alba. Abbiamo paura persino a rimproverarli quando vediamo qualcuno di loro orinarci vicino casa”.

“Rientrare la notte è diventato pericoloso – continua – . Le strade sono spesso bloccate dalle auto di questi ragazzi. I marciapiedi presi d’assalto dai motorini così come le banchine. Più volte ho visto questi giovani sui loro mezzi prendere controsenso sia per venire che per andare via”.

“Servono maggiori controlli”

“Vorremmo maggiori controlli, più sorveglianza, maggiore sicurezza. Un presidio fisso delle forze dell’ordine all’ingresso e all’uscita della borgata, di sicuro, disincentiverebbe tali comportamenti. I commercianti – specifica Michele – provano a garantire quiete e sicurezza arruolando dei buttafuori, ma possono fare ben poco fuori dal locale, soprattutto dopo l’orario di chiusura”.