Palermo, Valente: “Mi devo sentire un giocatore da Serie A”

"In questo gruppo abbiamo fatto un miracolo"

PALERMO – Ripartenza, rinnovo di contratto annuale, ritiro precampionato. Nicola Valente sarà un giocatore del Palermo fino al 30 giugno 2023. Intervenuto in conferenza stampa, l’esterno offensivo dei rosanero ha ripercorso gli step attraversati dopo la promozione in Serie B della compagine allenata da Silvio Baldini.

“Sembra di non essere mai andato via, in questo gruppo fantastico abbiamo fatto un miracolo. Tutto questo è bellissimo, sono tornato in famiglia e c’è un aria bellissima. Sono contento di essere rimasto. Un anno di contratto? Non bisogna chiedere a me, ho sempre detto che la mia priorità era Palermo, voglio continuare la mia carriera qui. Già due anni fa mi ero innamorato di questi colori ed era difficile dire di no anche solo per un anno. Starà a me dimostrare cosa merito come ho sempre fatto, mi metterò in mostra come lo scorso anno che ero in scadenza. A me, uno, due o tre anni non cambia nulla”.

“Non mi interessa l’età, affronto un campionato e basta – prosegue Valente – . Non ho paura, nella mia vita calcistica ho preso treni sbagliati, sono stato anche sfortunato. Magari arrivo nel momento giusto adesso, sono convinto di poter fare molto bene quest’anno”.

Sul ritorno in città, l’attaccante del Palermo ha detto: “Si vede negli allenamenti che facciamo, sembra di non essere mai andati via. Ci ritroviamo a memoria, ci conosciamo tutti. Sono contento per Floriano, per Brunori e per chi èrimasto. E’ importante ricominciare dall’ossattura dell’anno scorso. Floriano è stato il più importante nei playoff probabilmente, è stato determinante. Era giusto che tornasse anche lui. E’ un’occasione che non devo perdere, sono nel momento giusto a 30 anni. Mi sento un giocatore di Serie B, ma mi devo sentire anche di Serie A. Lo voglio dimostrare alla gente però. Io quando sono arrivato qua arrivavo da un campionato importante. Ho dimostrato che ero importante in C e lo farò anche nella prossima stagione pur essendoci arrivato a questa età. Voglio mangiare l’erba per dimostrare alla gente che posso starci”.