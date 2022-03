Palermo, vandali al liceo linguistico Cassarà: indagini della polizia

Al vaglio alcuni filmati del sistema di videosorveglianza. Solidarietà della Cisl scuola

PALERMO – Vandali in azione all’Istituto Linguistico Ninni Cassarà di Palermo. Ignoti sono entrati al primo piano dell’istituto e portato via il contenuto di alcuni distributori di cibo e bevande nell’atrio della scuola. I vandali sarebbero stati ripresi dalle telecamere di videosorveglianza e i filmati sono stati acquisiti dalla polizia.

La Cisl Scuola è intervenuta sull’episodio con una nota del segretario Vito Cassata che ha definito il “gesto deprecabile che condanniamo alla stesso modo di qualunque attacco mafioso contro la società e le istituzioni. Siamo vicini alla dirigente scolastica e a tutto il personale, sono atti che condanniamo fortemente, la scuola non si tocca. Rinnoviamo la nostra solidarietà e che noi ci siamo e ci saremo per condannare questi gesti che riteniamo deprecabili alla stessa stregua di qualunque attacco mafioso contro la società e le istituzioni”.

“La cultura è uno degli strumenti più importanti contro l’illegalità e la mafia – continua Cassata -, rappresenta un importante e fondamentale presidio di legalità e di crescita sociale. Chi attacca questa istituzione attacca il cuore della società, il futuro dei nostri figli. Serve urgentemente un sistema di videosorveglianza, che possa dare un contributo fondamentale alle indagini e servire anche da deterrente per chi continua ad agire distruggendo un patrimonio, che è di tutti. Siamo certi che a ogni modo i responsabili non fermeranno mai l’importante impegno sul territorio della preside Daniela Crimi e di tutta la popolazione scolastica”.

Solidarietà alla scuola e condanna del gesto anche da parte del sindaco metropolitano di Palermo Leoluca Orlando: “L’ennesimo atto vandalico ai danni del liceo linguistico Ninnì Cassarà è inaccettabile e voglio esprimere tutta la mia solidarietà e vicinanza alla dirigente scolastica, ai genitori, agli studenti, a tutto il personale impegnato ogni giorno nell’affermazione del valore dell’educazione e della legalità. Ritengo fondamentale provvedere con urgenza all’installazione di un sistema di videosorveglianza e, in tal senso, garantisco il massimo impegno da parte della Città Metropolitana. Spero che le forze dell’ordine individuino prima possibile i responsabili di un gesto che colpisce l’intera comunità scolastica”.

‘La piena solidarietà di Noi con l’Italia-Cantiere popolare alla dirigente scolastica Daniela Crimi per gli atti di vandalismo al liceo linguistico Ninni Cassarà di via Don Orione, a Palermo. L’Istituto si è distinto per il livello della sua offerta didattica e per le attività di inclusione sociale e di apertura alla cittadinanza, con progetti e iniziative di largo respiro. I danni subiti, che riguardano alcune infrastrutture e gli infissi, non fermeranno di certo le attività e l’auspicio è che l’impianto di videosorveglianza possa contribuire all’identificazione dei responsabili e che possano aumentare i controlli da parte delle forze dell’Ordine. Al personale docente del liceo linguistico Ninni Cassarà, agli studenti e quanti vi lavorano ogni giorno, la nostra più sincera vicinanza’. Massimo Dell’Utri, coordinatore regionale di Noi con l’Italia-Cantiere popolare