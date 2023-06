Palermo, vandali in azione alla parrocchia del quartiere Zen

Divelte alcune lastre di marmo. Il parroco ha presentato denuncia ai carabinieri

PALERMO – Atto vandalico nella parrocchia San Filippo Neri nel quartiere Zen di Palermo. Qualcuno la scorsa notte ha scavalcato i cancelli e divelto alcune lastre di marmo e tagliato i tronchi dell’albero. Poi hanno brindato e lasciato a terra bottiglie rotte sul sagrato. Il parroco Giovanni Giannalia ha presentato denuncia ai carabinieri. Le indagini sono condotte dalla compagnia di San Lorenzo e dai militari della stazione di San Filippo Neri.

“A nome dell’intero consiglio della VII circoscrizione esprimo forte condanna per l’atto vandalico compiuto questa mattina a danno della Parrocchia di San Filippo Neri – dice il presidente Giuseppe Fiore – Un’azione di intollerabile e vergognosa violenza. Un atto da condannare con fermezza che definisco inaccettabile e che non deve ripetersi. Manifesto il mio completo appoggio al Parroco che opera e si adopera per la cittadinanza locale con cura e dedizione”.