Palermo, venerdì 24 torna il premio “Donna attiva”

L'iniziativa "Universo Sicilia" si terrà a Palazzo Branciforte

PALERMO- Venerdì 24 giugno alle 19:00, negli spazi di Palazzo Branciforte a Palermo, si svolgerà “Universo Sicilia”, durante l’evento saranno consegnati i prestigiosi riconoscimenti alla presenza delle autorità. La manifestazione è organizzata da Ina Modica, presidente dell’associazione Donna attiva, e dalle socie, patrocinata dalla Presidenza della regione siciliana e dell’Ars, dal Comune di Monreale, dall’Ordine dei giornalisti e da Assostampa, Unicredit, Logos, Euromanager sanità, Donna impresa Confartigianato, dalla Fondazione Sicilia e da altri sponsor privati.

Nell’edizione del 2022, il Premio sarà consegnato a Roberta Urso (Presidente dell’associazione Donne del vino), Paolo Miceli e Sergio Sensat (Titolari dell’omonima azienda di oli siciliani), Patrizia Roccamatisi, Iole Nappi, Francesca Giammona e Loredana Lauricella (Dirigenti scolastiche), Tiziana Tavella (Presidente dell’associazione siciliana della Stampa), Sara Cucchiara (Responsabile associazione Lady Chef), Lucia Lauro (Responsabile Cooperativa Rigenerazioni Onlus), Delia Romano (Amministratrice gruppo Facebook Amiche Rosanero), Marcello Giliberti (Presidente Telimar Palermo), Stefania Baio (Editrice e imprenditrice BE Shopping magazine), Cinzia Camarda (Architetto e Fashion designer), Federica Terrana (Giornalista). Al medico specialista Emanuela Giovenco, invece, sarà conferita la nomina di socia onoraria.

La premiazione sarà intervallata ed allietata da intrattenimento a tema e da una sfilata di moda, in passerella i capi della stilista Daniela Cocco e del negozio Pacofrancisco.

“Universo Sicilia” è una manifestazione realizzata con l’obiettivo di incentivare e sostenere personalità di spicco che con intuito e coraggio si sono distinte per essere le promotrici di iniziative in diversi ambiti (dall’economia alla cultura, dall’artigianato a quello artistico/creativo) che abbiano una particolare ricaduta sociale sia a livello locale che nazionale.

La finalità è quella di contribuire a dare visibilità agli sforzi e alla creatività di diverse figure professionali. Un’occasione anche per promuovere modelli di azione ed esperienze che stimolino e siano di ispirazione per altri. Sarà un momento per far incontrare settori diversi e raccontare l’imprenditorialità contemporanea, con i suoi nuovi slanci e le nuove scelte.