Palermo, Venezi e Milenkovich al Politeama per la stagione della Foss

I prossimi eventi in calendario sono il 19 e 20 gennaio

PALERMO – Ancora un concerto che si avvia verso il tutto esaurito per l’Orchestra sinfonica siciliana negli spettacoli della stagione 2023/24. I prossimi eventi in calendario sono venerdì e sabato (19 e 20 gennaio) al Politeama Garibaldi di Palermo. A salire sul podio sarà il direttore Beatrice Venezi e al violino Stefan Milenkovich.

Venezi, giovanissima direttore (come chiede di essere chiamata), è stata segnalata dal Corriere della Sera tra le 50 donne dell’anno nel 2017 mentre nel 2018 Forbes l’ha inserita tra i 100 giovani leader del futuro sotto i 30 anni. Milenkovich, invece, è un musicista che gode di una prolifica carriera come solista e solista di recital ricercato a livello internazionale, con una straordinaria longevità produttiva,

professionalità e creatività.

In programma ci sono il Concerto in re maggiore per violino di Čajkovskij e la Quinta sinfonia dello stesso autore. Il tema conduttore è il destino che incombe sulle vicende umane.