Palermo, venticinque i convocati di Corini per il Parma

La lista dei giocatori rosanero scelti dal tecnico per la gara di domani contro gli uomini di Pecchia

PALERMO – Sono venticinque i giocatori convocati dal tecnico del Palermo Eugenio Corini per la sfida di domani contro il Parma, calcio d’inizio alle ore 16:15 dallo stadio “Renzo Barbera”. Nella lista figurano Buttaro, Gomes e Di Mariano che quindi recuperano per tempo dai loro problemi fisici patiti in settimana, torna tra i convocati Pierozzi mentre restano fuori Doda e Peretti oltre agli infortunati Sala ed Elia.

Questi i calciatori rosanero convocati dall’allenatore Eugenio Corini per la gara di domani contro il Parma:

1 Grotta

2 Pierozzi

4 Accardi

5 Gomes

6 Crivello

7 Floriano

8 Segre

9 Brunori

10 Di Mariano

12 Massolo

14 Broh

15 Marconi

16 Stulac

18 Nedelcearu

19 Vido

21 Damiani

22 Pigliacelli

25 Buttaro

27 Soleri

28 Saric

30 Valente

34 Devetak

37 Mateju

48 Bettella

79 Lancini