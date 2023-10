Palermo, verdetto ribaltato: assolti dalla rapina e subito scarcerati

In primo grado condannati a quattro anni e 4 mesi

PALERMO – Assolti e subito scarcerati. La Corte di appello ribalta il verdetto. Cesare Falsone, Antonino Guida e Mario Fiore non sono colpevoli di rapina a mano armata. In primo grado erano stati condannati a 4 anni e 4 mesi ciascuno di carcere.

Il colpo fu messo a segno, nel settembre 2020, in un centro di radiologia medica in via Tommaso Marcellini, nella zona di corso Calatafimi a Palermo. Quattro giovani poco più che ventenni – Maurizio Giunta è stato condannato in un processo separato – arrivarono a bordo di motocicli rubati, il volto coperto e armati di coltello. Minacciarono di morte gli impiegati e razziarono 2.055 euro.

Grazie all’analisi dei filmati registrati dai sistemi di videosorveglianza e alle testimonianze fu identificato per primo il pluripregiudicato Giunta. Ascoltando le intercettazioni telefoniche e ambientali si arrivò all’arresto degli altri tre presunti complici. Le prove, però, non hanno retto al vaglio dei giudici di secondo grado che hanno accolto le tesi difensive degli avvocati Vincenzo Giambruno e Davide Campo.