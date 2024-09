Palermo, verdetto ribaltato: stangata per il capomafia di Pagliarelli

In primo grado era stato assolto. Tutte le altre pene

PALERMO – La novità riguarda il boss di Pagliarelli Giuseppe Calvaruso. In primo grado era stato assolto, ora in appello è arrivata la stangata. Gli sono stati inflitti 18 anni e mezzo di carcere per un grosso giro di droga.

Per il resto la Corte di appello ha confermato la ricostruzione dell’accusa rivedendo al ribasso la pena per due soli imputati. Ecco le pene: Giovanni Caruso 12 anni, Angelo Costa 10 anni, 10 mesi e 20 giorni (aveva avuto 12 anni, è difeso dagli avvocati Antonio Turrisi e Angelo Barone), Francesco Duecento 6 anni e 8 mesi (ne aveva avuto 10, difeso dall’avvocato Debora Speciale).

Confermate le assoluzione della moglie di Calvaruso, Rosa Rita Catalano, e di Barbara Vilardo (difesi dagli avvocati Michele Giovinco, Giovanna Priano e Giuseppe Farina).

La cocaina arrivava dalla Calabria, mentre l’hashish dalla Campania dopo che i corrieri lo ritirava a Malaga in Spagna. Una volta a Palermo la droga veniva stoccata all’interno di magazzini. Il più grande era in via Ernesto Basile, nella zona dell’Università. Nelle piazze di spaccio lavoravano decine di persone, molte delle quali fanno parte di interi nuclei familiari.

Il blitz dei carabinieri, coordinati dalla Direzione distrettuale antimafia, da cui è scaturito il processo è dell’aprile 2021. Poco prima Calvaruso era stato arrestato in un’altra operazione appena atterrato a Palermo dal Brasile dove avrebbe contribuito a ripulire una montagna di denaro grazie a insospettabili professionisti.

Dopo la condanna a 16 anni per mafia per Calvaruso era arrivata l’assoluzione nel processo per droga. Ora il verdetto di appello che ribalta le sorti giudiziarie del boss di Pagliarelli.