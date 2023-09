Via libera del Viminale a nuove assunzioni e stabilizzazione degli Asu

Il commento di Lagalla e Varchi

PALERMO – Nuove assunzioni e stabilizzazioni: via libera del Viminale “Il Comune di Palermo, dopo aver rimesso i conti in ordine, è tornato a essere credibile e il via libera del Viminale, attraverso la Commissione per la stabilità degli Enti locali, alla rideterminazione della dotazione organica e a nuove assunzioni ne è l’ennesima autorevole prova. Con questo provvedimento si procede alla stabilizzazione di 90 Asu e alla trasformazione da tempo parziale a tempo pieno di 80 contratti. In più, la macchina amministrativa può finalmente dotarsi di nuove forze a livello dirigenziale, per colmare una carenza che in questi anni ha contribuito ad abbassare i livelli di servizi ai cittadini e che questa amministrazione vuole fortemente risollevare”. Lo dice il sindaco, Roberto Lagalla.

“Una buona notizia”

Il vicesindaco Carolina Varchi aggiunge: “Dopo il voto positivo del consiglio comunale, oggi il Piano di riequilibrio del Comune di Palermo è stato approvato anche dal Ministero dell’interno. Un’altra buona notizia che certifica il grande lavoro svolto in questi mesi per mettere a posto i conti. Nelle stesse ore sempre dal Viminale è giunto anche il via libera al piano per le assunzioni e le stabilizzazioni nell’amministrazione comunale approvato in giunta. Entrambe le notizie rappresentano una vera e propria svolta per la città”.

“Le decisioni del Ministero dell’Interno – continua – consentono al Comune di compiere un altro passo in avanti, fuori dalla palude nella quale l’abbiamo trovato all’atto del nostro insediamento. Le assunzioni sono il frutto della prima delibera attuativa del piano di riequilibrio e permetteranno agli uffici di immettere nuove forze, necessarie a un’amministrazione nei confronti della quale per anni è stato applicato il blocco del turn over. Adesso attendiamo il responso della Corte dei conti, ma è chiaro che il Comune di Palermo ha intrapreso un cammino virtuoso – aggiunge Varchi – di cui vado particolarmente orgogliosa. Ringrazio gli uffici di mia diretta collaborazione per lo sforzo profuso nella predisposizione del piano”.