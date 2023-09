Uno scorcio della Palermo da curare all'altezza di via Ariosto

PALERMO– Anche una foto può essere l’incipit di una storia minima che annuncia una notizia, come in questo caso, a margine di un piccolo giallo che comincia con la classica domanda: perché? Perché chi passeggia in via Libertà, all’angolo con via Ariosto, si imbatte in questa strana forma di aiuola? Non c’è niente, a parte i rifiuti e le erbacce.

Eppure, la zona è blandamente transennata da un nastro arancione con la scritta: ‘Lavori in corso’. Dunque, perché? Una dimenticanza? Non ci sono soldi per mettere mano? Un’opera d’arte urbana che non abbiamo capito?

E siccome la curiosità del dettaglio è sempre un buon modo per raccontare una città, ecco la vicenda tutta intera. Dal Comune fanno sapere quanto segue. C’era un albero, lì, che è crollato, circa un anno fa. La porzione di strada è stata perimetrata per i lavori e recintata per la messa in sicurezza.

Finora non si è intervenuto, nel caso specifico, perché, nelle prossime settimane, a cura dell’assessorato comunale ai Lavori pubblici, verranno rifatti tutti i marciapiedi di via Libertà dalla Statua fino a via Notarbartolo. Anche l’aiuola del mistero verrà sistemata con il resto. Giallo (piccolo, ma utile) risolto.