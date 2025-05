“Inviò agli amici il video dello stupro del Foro Italico”, nuova condanna

L’imputato ha sostenuto che fosse stata la vittima a chiedergli di fare il video

PALERMO – Nuova condanna per Angelo Flores. Il giudice per l’udienza preliminare Stefania Brambille gli ha inflitto 4 anni e 2 mesi di carcere per revenge porn (i pm avevano chiesto due anni e 4 mesi). Flores è già stato condannato a 7 anni per lo stupro del Foro Italico. Fu lui a filmare il gruppo di ragazzi mentre avvenivano le violenze ai danni della vittima di 19 anni.

Subito dopo inviò a quattro amici due video e alcune foto dello stupro del luglio 2023 per il quale sono stati giudicati colpevoli sette giovani.

L’accusa era rappresentata dalla procuratrice aggiunta Laura Vaccaro e dai sostituti Giulia Amodeo, Monica Guzzardi e Mario Calabrese.

L’imputato ha sostenuto che fosse stata la vittima a chiedergli di fare il video. Nel corso di dichiarazioni spontanee aveva chiesto scusa per aver inviato i video.

Nel processo principale cinque dei sette imputati, tra cui Flores, non hanno fatto appello. Una scelta per ottenere lo sconto di un sesto della pena così come previsto dalla riforma Cartabia.