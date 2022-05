Palermo, violenza in centro: rissa in un locale, un ferito grave

Fermati tre turisti francesi

Un nuovo episodio di violenza nel centro storico di Palermo, a pochi metri dai locali della Vucciria. Una rissa è esplosa la scorsa notte, poco prima delle 3: ambulanze e volanti della polizia sono intervenute in via Roma, dove un uomo è rimasto gravemente ferito. Si tratta del titolare di un pub, un tunisino quatantenne che è stato trasportato in ospedale con codice rosso: è stato colpito al volto e alla testa con un pezzo di vetro.

Cosa è accaduto

La polizia, che sta ancora svolgendo accertamenti su quanto accaduto, ha fermato tre francesi. In base a quanto ricostruito, i tre turisti sarebbero entrati in un locale nei pressi della centralissima piazza San Domenico: già ubriachi, avrebbero iniziato ad importunare alcune ragazze che non avrebbero gradito le avance, per questo motivo sarebbero stati allontanati dal proprietario.

L’intervento della polizia

A questo punto, una sorta di ritorsione: uno dei turisti avrebbe urinato all’ingresso del pub, dando vita alla lite poi sfociata in rissa, con calci e pugni e bottiglie rotte, durante la quale il poprietario è rimasto ferito. E’ stato ricoverato al Civico, ma non sarebbe in pericolo di vita. Gli aggressori sono stati portati in questura, in stato di fermo. Ulteriori indagini per ricostruire la vicenda sono in corso.