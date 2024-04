Nel posto sbagliato al momento sbagliato: violenza sessuale, assolto

Tre minorenni giudicati e condannati separatamente

PALERMO – Si è trovato nel posto sbagliato al momento sbagliato. Per sua fortuna le immagini di una telecamera lo hanno scagionato, altrimenti rischiava la condanna per violenza sessuale. Ed invece il Tribunale ha assolto il ventenne Vito Draou.

Era una domenica del 2019 quando una ragazza tedesca stava attraversando piazza Caracciolo. Mentre passeggiava alla Vucciria un gruppetto di ragazzi hanno iniziato a prenderla in giro.

Sentendosi in difficoltà la tedesca ha accelerato il passo e si è diretta verso la scalinata che porta in via Roma. A quel punto tre minorenni – condannati in un processo a parte – l’hanno accerchiata e palpeggiata. La turista è riuscita a scappare e raggiungere il B&B dove aveva preso una stanza.

L’avvocato Gaetano Turrisi

Il titolare della struttura ricettiva ha chiamato le forze dell’ordine. I minorenni sono stati incastrati dalle telecamere. Al contrario, come ha spiegato il legale della difesa, l’avvocato Gaetano Turrisi, le immagini smentivano la partecipazione dell’imputato, palermitano di origini tunisine.