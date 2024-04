Palermo, Volotea lancia i nuovi collegamenti con la Francia

L'annuncio della market director Valeria Rebasti

PALERMO – Si scaldano i motori a Palermo: Volotea, la compagnia aerea low-cost delle piccole e medie città europee, inaugura oggi, venerdì 12 aprile, la nuova rotta verso Bordeaux, con due frequenze alla settimana, il martedì e il venerdì, e si prepara a decollare per Brest il prossimo 19 aprile, sempre con frequenza bisettimanale, il lunedì e venerdì. Si arricchisce così il bouquet di destinazioni francesi disponibili dal capoluogo siciliano.

La nuova rotta

Perdersi tra le vie del centro storico di Bordeaux, patrimonio dell’Unesco dal 2007, o scoprire la storia di Brest, cittadina della Francia nord-occidentale: i tanti turisti in partenza dallo scalo palermitano avranno l’imbarazzo della scelta per organizzare una fuga alla scoperta delle bellezze d’oltralpe. Ma non solo: i numerosi passeggeri in partenza dalla Francia avranno ancora più possibilità di raggiungere Palermo e immergersi nelle splendide spiagge del nord della Sicilia.

“Grazie al collegamento in partenza oggi verso Bordeaux e a quello verso Brest, che debutterà il prossimo 19 aprile, rafforziamo ulteriormente l’asse turistico Sicilia-Francia – ha dichiarato Valeria Rebasti, International Market Director di Volotea -. Siamo sicuri che attraverso queste nuove destinazioni contribuiremo a sostenere l’economia locale, grazie all’incremento di turisti incoming. Infatti, non solo i viaggiatori in partenza da Palermo potranno volare facilmente verso la Francia, ma tutti i turisti francesi avranno l’opportunità di scoprire le bellezze del capoluogo siciliano”.

Sono 20 le destinazioni offerte a Palermo dalla compagnia per il 2024: 7 verso l’Italia (Ancona, Firenze, Napoli, Olbia, Torino, Verona e Venezia) e 13 verso l’estero, 10 in Francia (Bordeaux – novità 2024, Brest – novità 2024, Deauville, Lille, Lione, Lourdes/Tarbes, Nantes, Nizza, Strasburgo e Tolosa) e 3 in Grecia (Atene, Santorini e Zante).