Pall. Trapani, i granata perdono con Pistoia 69-73

Partita senza un vero padrone per tutta la durata del match e risolta solamente nelle battute finali di gioco

TRAPANI – Sconfitta interna per la Pallacanestro Trapani che perde il confronto con la capolista Pistoia con il risultato finale di 69-73. Partita senza un vero padrone per tutta la durata del match e risolta solamente nelle battute finali di gioco. Nel finale sono stati decisivi i liberi di Magro, oltre ad un importante rimbalzo in attacco che ha di fatto chiuso le ostilità. Per i granata doppia cifra personale per Wiggs e Childs, autori di 24 e 19 punti personali ma l’mvp della sfida è stato senza dubbio Utomi, autore di 28 punti.

1° QUARTO: Coach Parente schiera il quintetto formato da Massone, Wiggs, Guaiana, Mollura e Childs. Brienza risponde con Saccaggi, Riismaa, Wheatle, Utomi e Magro. Inizio sprint per Pistoia che realizza cinque punti di fila, interrotti dalla realizzazione di Childs. Riismaa fa uno su due dalla lunetta, mentre Wiggs è preciso da sotto. Al canestro di Riismaa risponde Massone che accorcia sul meno 3 (4’ 6-9). Dieci punti di fila di Wiggs accendono i granata che prima pareggiano la contesa e poi si portano avanti (6’ 16-11). Utomi prova a reagire, Romeo e Biordi appoggiano facilmente. Utomi fa due su due dalla lunetta, Tomasini e Saccaggi sono precisi in penetrazione, chiudendo la frazione sul 22-21.

2° QUARTO: Del Chiaro e Davis portano avanti Pistoia, ma Tomasini realizza un gioco da tre punti. Dopo l’alley-oop fra Wiggs e Childs, Della Rosa realizza una bomba. Dalla stessa distanza, Mollura pareggia la sfida (13’ 32-32). Utomi fa due su due dalla lunetta, mentre Davis è preciso da sotto, portando coach Parente al time-out (14’ 32-36). Romeo appoggia abilmente i due punti, ma i sei punti di fila di Pistoia, portano Parente ad una sospensione (17’ 36-42). Utomi e Davis provano ad allungare, portando i toscani avanti in doppia cifra. Tomasini fa due su due dalla lunetta, Saccaggi va in penetrazione, ma il giocatore granata è poi preciso da sotto. La tripla di Wiggs chiude la frazione sul 44-50.

3° QUARTO: Dopo la pausa lunga, Childs mette a segno un gioco da tre punti, mentre Riismaa è preciso dalla media. Utomi fa uno su due dalla lunetta, mentre Saccaggi è preciso in penetrazione. Magro fa uno su due ai liberi, ma Childs interrompe il parziale toscano con una tripla (26’ 52-56). Massone va a segno in penetrazione, mentre Wiggs mette un libero. L’assist di Massone per Biordi chiude la frazione sul 57-58.

4° QUARTO: Il gioco riprende con i canestri di Riismaa e Wheatle, Childs fa due su due dalla lunetta, mentre Wiggs appoggia il meno uno (34’ 61-62). Lo stesso Wiggs fa uno su due ai liberi, ma Magro mette a segno due punti, subendo anche il fallo. Al canestro di Romeo risponde Utomi con una tripla, dalla stessa distanza realizza Della Rosa, portando coach Parente al time-out (36’ 64-70). Childs è preciso dalla media, mentre Wiggs fa due su due ai liberi, al contrario di Childs che fa uno su due a trentacinque secondi dal termine (69-70). Magro fa uno su due ai liberi, ma Pistoia cattura il rimbalzo in attacco a nove secondi dalla fine. Al nuovo viaggio in lunetta, Magro fa due su due ai liberi (69-73), consegnando la vittoria ai suoi.

2B Control Trapani vs Giorgio Tesi Group Pistoia 69-73

Parziali: (22-21; 44-50; 57-58; 69-73).

2B Control Trapani: Biordi 4 (2/3), Wiggs 24 (5/11; 3/11), Tomasini 9 (3/5; 0/1), Childs 19 (6/9; 1/3), Romeo 6 (3/3; 0/4), Guaiana, Longo ne, Mollura 3 (1/4 da tre), Massone 4 (2/9; 0/2), Minore ne. Allenatore: Daniele Parente.

Giorgio Tesi Group Pistoia: Della Rosa 6 (2/9 da tre), Utomi 28 (5/7; 4/8), Divac ne, Saccaggi 6 (3/6; 0/4), Del Chiaro 2 (1/1), Magro 6 (1/2), Allinei, Davis 6 (3/5; 0/2), Wheatle 9 (3/7; 0/1), Riismaa 10 (3/5; 1/3). Allenatore: Nicola Brienza.

Arbitri: Ciaglia, Puccini, Di Martino.