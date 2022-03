Pall. Trapani, Taflaj: “Campionato ancora molto lungo”

"In questa fase tutte le squadre lottano per un obbiettivo e noi siamo concentrati a raggiungere il nostro nel più breve tempo possibile”

TRAPANI – Questa mattina la 2B Control Trapani effettuerà un allenamento di rifinitura al PalaConad in vista della partita di domani contro l’Urania Milano (PalaLido Allianz Cloud, ore 17.00), gara valida per la 9ª giornata del girone di ritorno del campionato di Serie A2 Old Wild West – girone verde.

Questo il commento di Celis Taflaj in vista del match di domenica: “Sono felice di tornare a disposizione della squadra dopo la pausa per la nazionale. I miei compagni sono stati straordinari a Casale ma non ci dobbiamo rilassare perchè il campionato è ancora lungo. In questa fase tutte le squadre lottano per un obbiettivo e noi siamo concentrati a raggiungere il nostro nel più breve tempo possibile”.

Di seguito la lista dei giocatori a disposizione di coach Daniele Parente:

Ygor Biordi, Sekou Wiggs, Simone Tomasini, Gabriele Romeo, Vincenzo Guaiana, Federico Massone, Marco Mollura, Celis Taflaj, Giovanni Minore, Valerio Longo.

Arbitri: VALLERIANI DANIELE di FERENTINO (FR); MORASSUTTI ALBERTO di SASSARI (SS); DE BIASE STEFANO di UDINE (UD)

Note: 9ª giornata di ritorno. Stefano Bossi è un ex della sfida. Assenti Matteo Palermo, per la lesione del cercine glenoideo della spalla destra ed Elijah Childs a causa dell’infortunio al ginocchio destro. Salvatore Basciano assente per un problema al ginocchio.

Media: Diretta streaming su LNP Pass. Diretta radiofonica su Radio 102 (102 Mhz), Aggiornamenti a fine quarto e durante la gara sulla pagina Facebook ufficiale https://www.facebook.com/PallTrapani e sull’account Twitter ufficiale https://twitter.com/PallacanestroTP. Differita su Telesud Trapani (canale 118 DDT) martedì alle 20.30.