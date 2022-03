Pallacanestro Trapani, positività nel gruppo squadra

Tre giocatori e un membro dello staff contagiati

TRAPANI – La 2B Control Trapani comunica che a seguito di tamponi antigenici effettuati all’intero gruppo squadra è stata rilevata la positività di 3 giocatori e di un membro dello staff.

Di seguito la lista dei giocatori a disposizione di coach Daniele Parente in vista della partita contro UCC Assigeco Piacenza (PalaConad, ore 17.00), gara valida per il recupero della 23ª giornata del girone di ritorno del campionato di Serie A2 Old Wild West – girone verde: Sekou Wiggs, Salvatore Basciano, Gabriele Romeo, Vincenzo Guaiana, Marco Mollura, Celis Taflaj, Giovanni Minore, Valerio Longo, Veljko Dancetovic, Martin Kovachev, Andrea Ferrari.

Arbitri: Catani Marco di Pescara (PE); Costa Alessandro di Livorno (LI); Praticò Francesco di Reggio Calabria (RC)

Note: 23ª giornata di ritorno, decima di ritorno. Assenti Matteo Palermo, per la lesione del cercine glenoideo della spalla destra, Elijah Childs, a causa dell’infortunio al ginocchio destro, Igor Biordi per la distorsione alla caviglia sinistra.

Media: Diretta streaming su LNP Pass. Diretta radiofonica su Radio 102 (102 Mhz), Aggiornamenti a fine quarto e durante la gara sulla pagina Facebook ufficiale https://www.facebook.com/PallTrapani e sull’account Twitter ufficiale (https://twitter.com/PallacanestroTP). Differita su Telesud Trapani (canale 118 DDT) martedì alle 20.30.