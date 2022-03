Pallacanestro Trapani sconfitta a Torino per 79-63

Una gara condotta dal primo all’ultimo minuto dalla formazione di casa che conquista con merito la vittoria

TORINO – Sconfitta esterna per la Pallacanestro Trapani sul parquet di Torino con il risultato finale di 79-63. Alla quarta partita in 10 giorni e senza pivot (assenti Biordi e Childs), Trapani raschia il fondo del barile delle proprie energie e prova comunque a contenere lo strapotere fisico di Torino. Una gara condotta dal primo all’ultimo minuto dalla formazione di casa che conquista con merito la vittoria. La formazione di coach Daniele Parente ha avuto tante difficoltà in fase offensiva, con delle cattive percentuali al tiro dalla lunga distanza.

LA CRONACA

1° QUARTO: Coach Parente schiera il quintetto formato da Massone, Romeo, Guaiana, Taflaj e Mollura. Casalone risponde con Oboe, De Vico, Alibegovic, Scott e Pagani. La gara inizia con i canestri da sotto di Scott, Guaiana, Romeo e De Vico, con coach Daniele Parente che chiama il primo time-out (5’ 6-4). Dopo il canestro di De Vico, Guaiana si alza da tre punti, mentre Scott inchioda la schiacciata. De Vico e Alibegovic mettono le triple del più nove, mentre Konè fa due su due ai liberi. Tomasini prova ad accorciare con una bomba, mentre Wiggs è preciso dalla media. Scott chiude la frazione sul 20 a 12.

2° QUARTO: La gara riprende con la schiacciata di Massone, mentre Wiggs segna il meno 4. Al canestro di Tomasini segue l’uno su due ai liberi di Toscano, mentre Pagani è preciso da sotto (14’ 23-18). Wiggs fa uno su due in lunetta, Landi, invece, spara la tripla che porta coach Parente al time-out (15’ 26-19). Pagani appoggia il più undici con due canestri di fila, Konè, De Vico e Mollura mettono i due liberi, mente Massone accorcia sul meno 11. La bomba di Mollura costringe poi Casalone al time-out (17 ‘ 34-26). Scott riporta il vantaggio di Torino in doppia cifra, mentre De Vico realizza dalla lunga distanza. Massone fa due su due dalla lunetta, Wiggs è preciso dalla media, al contrario di Scott che fa uno su due ai liberi, chiudendo il quarto sul 40 a 30.

3° QUARTO: Dopo la pausa lunga Alibegovic si alza da tre punti, mentre Pagani e De Vico sono precisi da sotto. Romeo si sblocca con una tripla, ma Pagani è ancora preciso (24’ 49-33). Mollura spara la bomba, Alibegovic porta Parente al time-out (25’ 51-36). Massone va con l’arresto e tiro, De Vico appoggia il più 15, ma Tomasini è chirurgico dalla lunetta. Mollura e Tomasini portano Trapani sul meno 10, che costringono Casalone al minuto di sospensione (28’ 53-43). Taflaj fa uno su due ai liberi, Scott sblocca Torino, che termina la frazione sul 55 a 44.

4° QUARTO: Oboe spara la tripla, Taflaj risponde presente, mentre Romeo fa due su due dalla lunetta (33’ 58-48). Oboe va da sotto, Mollura e Landi mettono i due liberi, ma Taflaj è preciso con i piedi per terra. Mollura appoggia il meno 8, ma da sotto è preciso anche Toscano. Al canestro di Wiggs risponde De Vico dalla lunetta, mentre Toscano appoggia da sotto (37’ 70-56). Dopo il canestro di Guaiana, De Vico mette la tripla che mette la parola fine anzitempo. Il finale poi sarà 79-63.

IL TABELLINO

Reale Mutua Torino vs 2B Control Trapani 79-63

Parziali: (20-12; 40-30; 55-44; 79-63).

Reale Mutua Torino: Raviola, Landi 5 (0/3; 1/2), Alibegovic 11 (1/5; 3/5), Scott 16 (6/10; 0/1), Pirani, Konè 4 (0/2; 0/2), Pagani 10 (5/5), De Vico 21 (4/5; 3/7), Oboe 5 (1/1; 1/4), Toscano 7 (3/4).

Allenatore: Edoardo Casalone.

2B Control Trapani: Tafalj 5 (2/2; 0/6), Basciano, Longo, Kovachev, Dancetovic, Wiggs 10 (4/8; 0/2), Minore ne, Guaiana 9 (3/4; 1/5), Mollura 16 (2/4; 2/6), Romeo 7 (1/7; 1/2), Massone 8 (3/8; 0/4), Tomasini 8 (1/4; 1/3).

Allenatore: Daniele Parente.

Arbitri: Radaelli, Calella, Attard.