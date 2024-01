L’Handball Erice festeggia e porta in Sicilia la Supercoppa di pallamano

Primo storico successo nella competizione per le ericine. In finale battuta Salerno

L’Ac Life Style Erice fa festa e porta in Sicilia la Supercoppa di pallamano femminile battendo in finale la Jomi Salerno con il risultato di 22 a 29. Per Erice si tratta del secondo trofeo della propria storia, dopo la vittoria nello scorso anno della Coppa Italia.

Una finale perfetta giocata dalle ericine. Grande fluidità nel gioco d’attacco, compattezza e unità in difesa: le siciliane vincono con merito il primo trofeo della stagione. Nel primo tempo l’avvio di gioco è equilibrato. Erice si affida alla forza di Tarbuch, che pareggia le ostilità sul 5 pari (11’). Ekoh e Nkou trovano il primo doppio vantaggio della partita, ma Salerno pareggia nuovamente (14’ 7-7). Forte intensità ed equilibrio che si mantengono fino all’allungo nelle ultime battute, che hanno portato Erice avanti sul 10 a 13.

Dopo l’intervallo, tante reti in poco tempo, con Erice che mantiene il vantaggio sul 16 a 19 (39’). Le siciliane allargano il gioco, Pugliara trova le reti e costringe coach Ancona al time-out sul 17 a 22 (43’). Salerno prova a mischiare le difese miste, ma Erice gestisce il vantaggio sul 20 a 25 (52’). Il cronometro diventa il migliore amico della squadra di Manojlovic, che mantiene la giusta lucidità e vince la Supercoppa con il risultato finale di 22 a 29.