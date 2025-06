Pallamano, a Trapani le EBT Finals: top club europei per la Beach Handball

Quattro giorni di grande festa di sport e non solo

Tutto pronto per l’inizio delle “EBT Finals” maschili e femminili. Da giovedì 5 e fino a domenica 8 giugno, Trapani vivrà quattro giorni intensi per una grande festa della pallamano e dello sport, con la presenza della manifestazione più importante a livello di club, in campo europeo, nel settore del Beach Handball.

Parteciperanno quattordici squadre europee femminile e altrettante maschili, che rappresenteranno il meglio del Beach Handball europeo. Tra i club femminili ci saranno: BHC Zagreb (Croazia), The Danish Beach Handball Dream (Danimarca), Fundaciòn Fomento Y Deporte Cemp Ciudad de Malaga (Spagna), Cats AM Team Almeria (Spagna), London Go (Gran Bretagna), Caipiranhas Bartenbeach (Germania), Multichem Szentendrei Nike (Ungheria), Nteroi Rugby Fc (Irlanda), Blue Team (Italia), Handball Erice (Italia), Westsite Amsterdam (Olanda), Bht Byczki Kowalewo Pomorske (Polonia), Ad Iasport (Portogallo), Kanonierky (Slovacchia).

Questo il roster delle squadre maschili invece: BHC Zagreb (Croazia), Czech Lions (Repubblica Ceca), Aarhus Beach (Danimarca), Fundaciòn Fomento Y Deporte Cemp Ciudad de Malaga (Spagna), 12 Monkeys Koln Bhc (Germania), Sc Squadra Buda (Ungheria), Nteroi Rugby Fc (Irlanda), Blue Team (Italia), C4H10 Melluzhi Jurmala (Lettonia), Beach Handball Tillburg (Olanda), Bht Gru Juko Piotrkow Trybunalski (Polonia), Escola de Formacao de Espinho – Os Tigres (Portogallo), Gro Leca Spar – Spar (Portogallo), Karpatzki Rytieri (Slovacchia).

Sandro Pagaria, delegato al Beach Handball della FIGH, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi, come federazione, di poter ospitare ancora in Sicilia un evento di questa importanza, che radunerà tutte le migliori squadre europee di club, giunte a Trapani dopo vari circuiti di qualificazione. Sarà un evento di grande spessore agonistico e tecnico, in una disciplina che assicura sempre spettacolo e divertimento. Come rappresentante federale, non posso che essere grato alla Handball Erice per aver messo a disposizione la sua struttura e le sue competenze nell’organizzazione della manifestazione”.

I dettagli delle EBT Finals di Trapani

La manifestazione, quotidianamente, vivrà tre momenti fondamentali. Dalle 8.30, infatti, inizieranno le gare, all’interno del Lido AC Life Style. Dalle ore 19, poi, esibizioni sportive nella vicina Piazza Vittorio Emanuele. Infine, ogni sera, musica live con concerti e Dj.

Si giocherà in tre campi predisposti all’interno del Lido AC Life Style, situati a Trapani, sul Lungomare Dante Alighieri. Nei primi due giorni della manifestazione (giovedì 5 e venerdì 6 giugno), si giocheranno 12 partite al giorno in ogni campo. La prima avrà inizio alle ore 9.00 e l’ultima alle ore 19.15.

Nella terza giornata (sabato 7 giugno) si andrà avanti con 8 gare giornaliere per ogni campo. La prima avrà inizio alle ore 10.00 e l’ultima alle ore 18.15. Farà eccezione il campo numero 3, in cui si giocherà solo la mattina. Nella quarta giornata (domenica 8 giugno) si giocheranno 8 partite nel campo n.1, (la prima alle ore 9 e l’ultima alle ore 18.00). Nel campo n.2 e nel campo n.3, si disputeranno 6 partite (la prima alle ore 9, l’ultima alle ore 16.00).