In Len Euro Cup va male sia al TeLiMar che all’Ortigia

Si giocano tutto nel prossimo match

Nella seconda giornata del girone di ritorno verso le Eight Finals di Len Euro Cup, perdono entrambe le compagini siciliane impegnate nella competizione europea di pallanuoto maschile. Va male, infatti, sia al TeLiMar che all’Ortigia, uscite sconfitte dai match rispettivamente contro VK Solaris Sibenik e Pallanuoto Trieste.

Lontano dal capoluogo siciliano, il club dell’Addaura cede 13-11 al termine di una gara dalle mille sfaccettature. Partono decisamente meglio i palermitani di Gu Baldineti, che vanno subito sul 3-0. Poi i croati, complice un gioco più che aggressivo, rientrano in partita. Sorpassi e controsorpassi caratterizzano tutto l’incontro e alla fine a spuntarla sono gli uomini di Seferovic. Con la vittoria del CN Barcelona sul Tourcoing, la classifica del girone A è così aggiornata: CN Barcelona 12, Tourcoing 7, TeLiMar 6, VK Solaris 5.

La squadra guidata da Stefano Piccardo, invece, cade in casa (alla piscina “Nesima” di Catania) contro un Trieste praticamente perfetto e si trova ad un passo dall’eliminazione dalla Len Euro Cup. Il match contro Trieste è un continuo inseguimento sin dal primo tempo e alla fine a vincere è la squadra ospite con il risultato di 11-14 ai danni della squadra aretusea. La graduatoria del girone D diventa quindi: Panionios 11, Primorac 9, Ortigia 6, Trieste 4.

Sarà dentro o fuori per il il TeLiMar nel match di ritorno con i francesi del Tourcoing, che si giocherà a Palermo il 6 dicembre alle 19.00. Lo stesso vale per l’Ortigia, che ha perso 9-14 nella partita d’andata con il Primorac e quindi dovrà vincere di sei o più gol proprio contro i montenegrini per ottenere la qualificazione al turno successivo.