Pallanuoto, la Pro Recco vince gara 1 di semifinale scudetto: Ortigia ko

Match deciso soprattutto dalla superiorità numerica

Come da pronostico, gara 1 della semifinale scudetto di Serie A1 maschile di pallanuoto se la aggiudica la Pro Recco che, soprattutto nel secondo e terzo tempo, rende decisivo il vantaggio con l’Ortigia. Al di là del diverso valore e grado di esperienza tra le due formazioni, a decidere questo match è stata soprattutto la superiorità numerica. I recchelini, infatti, nei primi tre tempi non ne sbagliano una, mentre a uomini pari i ragazzi di Piccardo offrono una buona prestazione.

L’Ortigia parte molto concentrata e attenta in difesa, dove regge bene il confronto e riesce a trovare il giusto posizionamento, soprattutto in fase di parità numerica. Tra la fine del primo e la metà del secondo tempo, i siciliani sprecano due superiorità numeriche, mentre i padroni di casa sono spietati. Si va a metà gara sul risultato di 6-2.

Nella terza frazione, il Recco continua a essere impeccabile nell’uomo in più, ma l’Ortigia riesce a riportarsi a meno tre. Prima degli ultimi 8 minuti, però, il risultato recita 10-4 per la Pro Recco. Nel quarto tempo, con la vittoria ormai in tasca, il Recco inizia a fallire le superiorità (ne segna una sola su 5) ma riesce comunque ad andare in gol con Iocchi Gratta e Zalanki. L’Ortigia chiude le marcature con Cassia. Finisce 12-5 per i padroni di casa. Gara 2 è in programma a Siracusa tra una settimana.

A fine match, il coach dell’Ortigia Stefano Piccardo analizza la prestazione dei suoi giocatori: “Sono contento di come ha giocato la squadra e di come ha affrontato la partita. Abbiamo svolto bene le diverse fasi, giocando il più possibile a viso aperto. Sembra strano dire questo dopo una sconfitta per 12-5, ma è così. Oggi c’era in acqua un Recco molto concentrato sull’obiettivo, che sapeva benissimo cosa doveva fare. Abbiamo retto fino al 7-4, fino a quando è stato possibile. Oggi abbiamo fatto male solo in inferiorità numerica”.