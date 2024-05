Pallanuoto, finale 3° posto: Ortigia sconfitta in gara 1, Brescia avanti

Coach Piccardo: "È stata una partita difficile, lo sapevamo"

Non riesce l’impresa all’Ortigia, che viene sconfitta a Brescia al termine di una gara strana, dove i biancoverdi vanno spesso sotto per poi reagire e rientrare in partita. In Lombardia è andata in scena gara 1 della finale per il terzo posto di Serie A1 maschile di pallanuoto.

I ragazzi di Piccardo hanno dovuto rincorrere a lungo gli avversari, arrivando un po’ stanchi poi in alcuni momenti decisivi, che potevano cambiare il destino del match. Un match che i lombardi iniziano meglio, chiudendo in vantaggio il primo tempo sul 4-3. Il secondo parziale è ancora più vivace e metà gara il risultato parziale è 8-6 per i bresciani. Nella terza frazione la partita si fa più spigolosa e nervosa, ma Brescia rimane in vantaggio sul 10-7. L’Ortigia nel quarto tempo prova a rimontare, si porta sul -2 e si regala più volte la possibilità di avvicinarsi ulteriormente. Alla fine la spuntano i padroni di casa 12-10: discorso 3° posto rimandato a gara 2.

A fine gara, l’allenatore dei siciliani Stefano Piccardo commenta la sconfitta: “All’inizio abbiamo pagato il fatto che loro avessero più ritmo, perché hanno giocato una partita di Champions nei giorni scorsi. Poi durante la gara abbiamo fatto un errore grave sul meno uno e un altro più avanti, quando potevamo andare a meno due e invece abbiamo concesso loro un gol facile mandandoli a più quattro. Così abbiamo sempre rincorso e questo non ci ha aiutato. È stata una partita difficile, lo sapevamo, però la squadra è venuta qui, ha lottato, ha proposto gioco. Per noi giocare al livello del Brescia e delle prime, in questa annata, è già un grande risultato”.