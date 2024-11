Pallanuoto, TeLiMar e Iren Quinto impattano sul 9-9 a Genova

Le due squadre raggiungono quota 7 punti in Serie A1

Strappa un punto prezioso nella sesta giornata di A1 a Genova il TeLiMar Palermo che, alla piscina “Marco Paganuzzi” di Albaro, chiude sul 9-9 contro l’Iren Quinto. A mettere l’ultimo sigillo è l’estremo difensore Drew Holland.

Partita equilibrata, molto fisica, ma estremamente corretta. È il Club dell’Addaura a portarsi avanti, anche sul +2, sia nella prima che nella seconda frazione. Nella seconda metà del match succede il contrario, con i padroni di casa che provano a scappare, ripresi sempre dai ragazzi del Presidente Giliberti, fino alla rete decisiva dello statunitense, arrivata a 1’ dalla sirena.

Le due squadre salgono entrambe a quota 7 punti in campionato e raggiungono la Florentia, con i palermitani in trasferta anche nel prossimo turno, al Foro Italico di Roma contro l’Olympic dell’ex Alessandro Vitale.

“Risultato giusto – per il tecnico Gu Baldineti – per una partita che ha visto le due squadre studiarsi nei primi due tempi, poi un’altalena di situazioni. Sono davvero soddisfatto per come i ragazzi hanno giocato, soprattutto in fase difensiva. Avevo chiesto loro il massimo impegno per contenere Aicardi e così hanno fatto tutti, con una partita di grande sacrificio, a cominciare da Muscat, prezioso in difesa. Peccato che abbia letto male il cronometro alla fine, sull’1vs0. Era convinto mancassero 2”, non 20”. Ma va bene così. Oggi abbiamo acquistato ancor più fiducia e consapevolezza”.