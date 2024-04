Pallanuoto, il TeLiMar cede 11-8 in trasferta a Brescia

Testa ai playoff per i palermitani

Obiettivo minimo raggiunto per il TeLiMar, che puntava a dar fastidio all’AN Brescia in trasferta nella sesta giornata del Round Scudetto di Serie A1 maschile di pallanuoto. E alla piscina di Mompiano, nonostante l’11-8 finale, il club dell’Addaura dimostra di potersela giocare con tutti.

Inizio brillante degli uomini guidati da Baldineti, che si portano subito sul 2-1 e potrebbero arrivare all’inizio della seconda frazione sul +3, se Tesanovic non parasse un rigore a Occhione. Poi sono i Leoni a venir fuori, portandosi sul +3 al giro di boa. La squadra palermitana non molla, prova a lottare nonostante le diverse espulsioni prese, perde due pedine preziose come Giliberti e Giorgetti ed è costretta a rincorrere con una panchina più corta. Nota positiva, la buona prestazione di tutta la squadra dopo l’opaca prestazione nel derby, in vista dell’ultima sfida casalinga contro la Pallanuoto Trieste, prima dei playoff che decideranno le qualificate per l’Europa nella prossima stagione.

“Abbiamo commesso alcuni errori stupidi in difesa – ammette il vicecapitano Andrea Giliberti a fine gara -, soprattutto a uomini pari. Dopo il rigore fallito da Occhione e la decisione dubbia sul gol del 3-3, abbiamo vissuto un momento buio. Inoltre, l’arbitraggio è cambiato e non ci ha dato molte soluzioni in difesa, in particolare dopo l’uscita per limite di falli mia e di Giorgetti. I ragazzi hanno dovuto dar fondo a tutte le loro energie e la stanchezza alla lunga si è vista”.

“Ma hanno giocato tutti bene, da Hooper, tornato ad essere il solito Hooper, fino ai più giovani come Marini e Metodiev, che ovviamente hanno avuto maggiore occasione di mettersi in mostra. Questo fa morale, in vista del match contro Trieste, che avremo modo di preparare bene in queste due settimane che ci separano dall’ultimo turno prima dei playoff”, ha concluso Giliberti.