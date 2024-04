Pallanuoto, l’Ortigia vince di misura e si qualifica alle semifinali scudetto

Tre punti d’oro contro Savona

Sotto il sole di Siracusa, l’Ortigia brilla e tira fuori un’altra prestazione maiuscola grazie alla quale batte il Savona nella sesta giornata del Round Scudetto di Serie A1 maschile di pallanuoto. Come da tradizione, il match con i liguri è combattuto e intenso e si decide solo nella seconda parte, con i biancoverdi autori di un finale devastante.

L’inizio è all’insegna dell’equilibrio e dell’attenzione difensiva: le squadre pensano soprattutto a non subire, lottano tanto e perdono un po’ di lucidità in fase offensiva. Si segna poco anche per merito dei due portieri e il match rimane in equilibrio anche nel secondo parziale. Nel terzo tempo i liguri si portano avanti fino al 6-3 e poi al 7-4, ma a fine parziale il risultato dice -2 e tiene vivi i biancoverdi. Gli ultimi 8 minuti sono un capolavoro della squadra di Piccardo, che gioca in modo perfetto le superiorità. I siciliani si difendono benissimo e ripartono e Cassia, a uomo in più, mette la freccia per il 9-8 finale. Tre punti d’oro e matematica qualificazione alle semifinali scudetto.

A fine gara, coach Stefano Piccardo è molto orgoglioso di quanto fatto dalla sua squadra: “Da allenatore, gli ultimi due tempi sono una grande soddisfazione. Ma devo dire che la squadra anche nei primi due tempi ha giocato benissimo la fase difensiva e ha prodotto tanto in attacco. Sicuramente all’inizio abbiamo sbagliato delle scelte, sull’uomo in più abbiamo segnato solo una volta su sei, però poi i ragazzi hanno seguito il piano che avevamo preparato. Abbiamo giocato tutti gli attacchi fino alla fine, tenendoli per 30 secondi sotto pressione, perché sapevamo che, sul lungo, nella transizione sono più forti e noi saremmo andati in fatica”.