Pallanuoto, il TeLiMar non regge sotto i colpi della Pro Recco: finisce 15-5

Pareggia la Nuoto Catania

Si chiude con i posticipi del sabato (9 dicembre) la dodicesima giornata del campionato di Serie A1 di pallanuoto maschile. Dopo l’impegno infrasettimanale dell’Ortigia, scendono in acqua il TeLiMar e la Nuoto Catania entrambe impegnate in un match casalingo.

Si conferma missione impossibile contro i campioni d’Italia e d’Europa della Pro Recco per il club dell’Addaura, che alla piscina Olimpica comunale di Palermo cede per 5-15. Match iniziato sottotono da parte dei palermitani, che ancora dovevano smaltire del tutto la delusione dell’uscita dalla Len Euro cup di mercoledì. Devastante il gioco dei liguri, che allungano sul 2-11 a metà partita prima del successo finale. TeLiMar fermo così a 22 punti, al quinto posto in classifica.

Ritrova punti, invece, la Nuoto Catania che non va oltre il 14-14 nel match giocato alla piscina Francesco Scuderi contro l’Astra Roma Nuoto. Gli etnei sono in vantaggio fino a metà partita, per poi perdere il gap decisivo e permettere ai laziali di accorciare fino al pareggio finale. Undicesimo posto in classifica e decimo punto ottenuto per i rossazzurri.