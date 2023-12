Pallanuoto: TeLiMar e Ortigia chiudono in bellezza, testa al Round Scudetto

La Nuoto Catania perde e dovrà lottare per non retrocedere

La tredicesima giornata del campionato di Serie A1 di pallanuoto maschile chiude il 2023 e la prima parte della stagione per le squadre impegnate nella massima serie italiana. TeLiMar Palermo e Ortigia Siracusa vincono ancora, mentre la Nuoto Catania torna in Sicilia con una sconfitta.

Il club dell’Addaura ottiene il successo in trasferta contro l’Astra Nuoto Roma per 9-6, confermandosi al quinto posto della classifica (con 25 punti) al termine del girone di andata. Al Polo natatorio di Ostia, si vede un primo quarto gagliardo dei palermitani, bravi poi a gestire le veloci ripartenze degli avversari per il resto della gara. Adesso lungo stop in A1, tra festività natalizie, Europei e Mondiali, con il campionato che riprenderà a fine febbraio con il TeLiMar impegnato nel Round Scudetto.

Stesso discorso vale per il club siracusano, che si impone nettamente a Genova battendo il Quinto per 8 13 firmando un’altra bella prestazione. I ragazzi di Piccardo, nonostante la stanchezza, ma con l’entusiasmo per l’impresa compiuta in LEN Euro Cup, dominano e chiudono la pratica già nel secondo parziale del match. I biancoverdi sono al quarto posto (27 punti) dopo questa prima parte di stagione e anche loro, come i cugini del capoluogo siciliano, sono già proiettati al Round Scudetto.

Si chiude con una sconfitta, infine, la regular season della Nuoto Catania, battuta in trasferta dalla Roma Vis Nova con il risultato finale di 15-9. La prestazione offerta dagli etnei è lontana dalle prove di carattere e qualità viste di recente. I rossazzurri chiudono il 2023 all’undicesimo posto in graduatoria con 10 punti e all’anno nuovo dovranno affrontare il Round Retrocessione. Formula del girone all’italiana (così come per il Round Scudetto) e partite di sola andata rispettando l’alternanza casa/trasferta rispetto agli incontri della regular season nel caso di medesimo avversario.

I punteggi ottenuti nella regular season vengono trasferiti alla seconda fase e si cumulano con i punteggi ottenuti nel rispettivo Round Scudetto e Retrocessione.