Pallanuoto, sconfitta casalinga per il TeLiMar contro la RN Savona

Turno infrasettimanale valido per la quarta giornata di ritorno di Serie A1

Come da pronostici, partita difficile per il TeLiMar, che a Terrasini nel turno infrasettimanale valido per la quarta giornata del girone di ritorno cede alla Rari Nantes Savona 11-17. Partita di Serie A1 di pallanuoto a porte chiuse alla piscina comunale “Pietro Giliberti”, per via dell’inagibilità della tribuna.

Primi due tempi molto dispendiosi sul piano fisico, che vedono favoriti gli ospiti, abituati ai ritmi forsennati della LEN Champions League. Il Club dell’Addaura, però, resta concentrato e dà il massimo nella seconda metà di gara, più concreta anche dal punto di vista delle realizzazioni. A fare la differenza, oltre alla caratura dell’avversario, che può anche permettersi un cambio in porta nel corso del terzo periodo, sono le 8 reti personali di Pietro Figlioli.

Il match è il preludio all’altra sfida impossibile di sabato in trasferta contro i campioni d’Europa della Pro Recco, che vedrà i palermitani ancora orfani dell’infortunato Riccardo Lo Dico. Per l’attaccante Giorgio Boggiano, quella di oggi “è stata un’opportunità, così come lo sarà quella di sabato a Recco, per lavorare sul nostro gioco per affrontare nel miglior modo possibile dal punto di vista fisico, tattico e mentale, le partite fondamentali per riuscire a raggiungere l’obiettivo salvezza”.

“Il compito che avevamo oggi era di essere determinati, considerando, però, questa sfida come un’amichevole per far uscir fuori il nostro gioco nelle partite che contano di più per noi. Anche oggi abbiamo imparato che dobbiamo restare focalizzati fino alla fine, uniti come gruppo, non dobbiamo disunirci di fronte alle difficoltà, perché il gruppo è la nostra forza e sarà la nostra arma vincente nelle prossime gare”, conclude Boggiao.