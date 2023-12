Pallanuoto: vincono TeLiMar e Ortigia, niente da fare per la Nuoto Catania

Accesso matematico al Round Scudetto per i palermitani

Terza vittoria consecutiva per il TeLiMar Palermo e successo esterno per l’Ortigia, mentre la Nuoto Catania si deve arrendere ai campioni d’Italia della Pro Recco. Questo il quadro generale delle squadre siciliane al termine dell’undicesima giornata del campionato maschile di pallanuoto di Serie A1.

Il club dell’Addaura espugna la piscina “Francesco Scandone” di Napoli battendo il Circolo Nautico Posillipo 15-8, al termine di un match giocato alla perfezione sia in fase difensiva che in fase offensiva. Oltre l’80 per cento delle realizzazioni su uomo in più, solo tre gol subiti su uomo in meno e la capacità di andare a rete con ben nove giocatori di movimento sono stati la chiave di questo successo. I palermitani, così, consolidano il quarto posto in classifica conquistando l’accesso matematico al Round Scudetto.

Gli aretusei di Stefano Piccardo tornano alla vittoria battendo in trasferta, senza troppe difficoltà, l’Astra Nuoto Roma. Dopo due tempi combattuti, giocando punto a punto, nella seconda metà del match i biancoverdi imprimono un’accelerazione decisiva che non lascia scampo alla formazione di casa. Il risultato finale è di 16-11 per i siciliani, così al quinto posto in graduatoria con 21 punti.

Sconfitta esterna, infine, per la Nuoto Catania, nel match proibitivo contro la Pro Recco terminato 18-3 per i campioni d’Italia in carica. Il tecnico degli etnei Giuseppe Dato riassume al meglio la gara dopo la sirena finale: “Divario tecnico e atletico troppo grande per giudicare la prestazione”. Rossoazzurri fermi a 9 lunghezze all’undicesimo posto in classifica.