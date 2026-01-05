Pallanuoto, il presidente Giliberti affida il TeLiMar a Ivano Quartuccio

Accordo triennale per il coach palermitano

Il presidente della Società TeLiMar Marcello Giliberti, dopo aver risolto consensualmente anticipatamente l’accordo con coach Baldineti che sarebbe dovuto terminare alla fine della corrente stagione sportiva, comunica di aver affidato con accordo triennale la prima squadra al tecnico palermitano Ivano Quartuccio.

Giliberti, tramite un comunicato stampa, ringrazia Baldineti per il competente e appassionato impegno che ha profuso a favore della prima squadra consentendo al club il raggiungimento di un altissimo livello tecnico-sportivo, culminato nella conquista del secondo posto in LEN Euro Cup nella stagione 2021/2022.

“Nonostante una campagna acquisti davvero importante – dichiara Marcello Giliberti, presidente del TeLiMar – operata nella scorsa primavera e nonostante avere avuto in panchina Gu Baldineti, a detta di tutti uno dei migliori tecnici d’Italia, ci siamo inaspettatamente trovati alla fine del girone di andata al terz’ultimo posto in classifica, con soli 9 punti, dopo aver inanellato ben 9 sconfitte consecutive, di cui le ultime due in casa contro la penultima e contro l’ultima in classifica. Purtroppo, non si respirava più un clima sereno e coeso. La decisione cui siamo giunti con Gu è stata – per entrambi – pesantissima, ma doverosa”.

“Per ripartire ho sin da subito dopo Natale valutato come unica opzione locale Ivano Quartuccio – prosegue -, ma ho guardato anche fuori, nel resto d’Italia. Alla fine di profonde riflessioni che ho operato insieme a tutta la mia competente dirigenza, che ringrazio, ho deciso di puntare in maniera convinta su Ivano, cresciuto nel nostro Club e che in passato ha sempre dimostrato, sia subentrando in corsa per alcuni mesi durante la parte finale di alcuni Campionati, che per singole partite, sostituendo Gu Baldineti in alcune giornate in cui era stato squalificato, di essere in grado di gestire con competenza e lucidità la nostra prima squadra”.

“Ivano conosce a fondo il nostro contesto e l’intero Campionato – spiega il numero uno del TeLiMar-, è un allenatore competente. E per queste ragioni sono sicuro che riuscirà ad inserirsi egregiamente in maniera immediata. Mi sento di rivolgere un caloroso ringraziamento all’amico Antonio Coglitore, Presidente della Waterpolo Palermo, per la disponibilità avuta, poiché mi ha consentito di definire questo importante ingaggio in questo momento alquanto delicato”.

“Dopo una quindicina di giorni di programma di mantenimento – aggiunge il presidente – svolto separatamente dai nostri ragazzi, da mercoledì 7 gennaio riprenderemo gli allenamenti congiunti, prevedendo due Common Training che ospiteremo a Terrasini, il primo dal 14 al 16 gennaio con l’Ortigia e il secondo dal 22 al 24 gennaio con il Posillipo. Premesso che mi aspetto ora da parte di tutta la squadra una reazione veemente, che ne dimostri il reale valore, l’obiettivo di quest’anno sarà ora la conquista della salvezza”.

“Per poi invece, già dalla stagione 2026/2027, in cui la squadra – con Massaro, Saveljic, Alfonso, Vucurovic (e spero anche Muscat) ancora con noi – rimarrà sostanzialmente questa, rinforzandola con l’ingaggio di un altro giocatore di alto livello. Contiamo anche sul ritorno a casa nella nostra amata piscina Olimpica comunale di viale del Fante, per iniziare il Campionato con il passo giusto e pensando di poter tornare nella parte alta della classifica”, ha concluso Giliberti.