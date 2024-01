Panico sulla strada per la scuola: autobus si schianta contro le auto parcheggiate VIDEO

Fortunatamente non ci sono stati feriti

SCOZIA – Autista perde il controllo dell’autobus che fa un giro di 360 gradi e finisce per schiantarsi contro diverse auto parcheggiate. In un mattino gelido a Kirkcaldy, Scozia, la cittadinanza ha assistito a un evento che avrebbe potuto trasformarsi in una tragedia, ma che si è incredibilmente concluso senza alcun ferito. L’epicentro di questo miracolo urbano è stata Chapel Road, una via solitamente tranquilla, che ieri è diventata il palcoscenico di un incidente stradale mozzafiato.

Autobus contro le auto: la dinamica

Il protagonista dell’evento è stato un autobus diretto alla scuola elementare St. Marie. Mentre percorreva la strada, il mezzo è passato sopra una lastra di ghiaccio che ha trasformato il tragitto in un percorso pericoloso. Secondo i testimoni, il conducente a perso il controllo e l’autobus ha iniziato a scivolare incontrollabilmente lungo la discesa.

Il culmine dell’incidente si è verificato quando il mezzo, girando su se stesso di 360 gradi, ha finito per schiantarsi contro una serie di veicoli parcheggiati lungo il lato della strada. Le immagini dell’incidente mostrano l’autobus in una posizione inusuale e i veicoli danneggiati, testimoni silenziosi di quello che avrebbe potuto essere un disastro.

Il bilancio è stato di zero feriti. Al momento dell’incidente, l’autobus era vuoto, senza passeggeri a bordo. Anche le auto colpite erano prive di occupanti. Questo fatto ha evitato che ci fossero feriti o peggio, salvando la comunità da un potenziale dolore immenso.



TUTTE LE NOTIZIE DALL’ITALIA E DAL MONDO SU LIVESICILIA: VISITA LA SEZIONE