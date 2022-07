Paolo Borsellino e “la verità negata”

La cronologia dei drammatici ultimi giorni, i processi e il depistaggio

1' DI LETTURA

ll 19 luglio 1992 Paolo Borsellino viene ucciso dalla mafia in via D’Amelio, mentre si reca a trovare la madre.

La cronologia dei drammatici ultimi giorni che portano Paolo Borsellino dritto verso il sacrificio della propria vita. Il ricordo dei figli, sempre accanto al padre, magistrato in lotta contro le trame oscure della mafia e dei suoi complici; la loro enorme delusione e amarezza per le tante lacune, le troppe omissioni e manipolazioni, che hanno caratterizzato le inchieste sulla strage di via D’Amelio.

I processi clamorosamente smentiti dopo 26 anni da una sentenza che ha certificato il depistaggio, definito uno dei più gravi della storia giudiziaria del nostro Paese, che ha tanti protagonisti e comparse: un danno, per la collettività tutta, che a causa del troppo tempo trascorso ha reso difficilissima, se non addirittura impossibile, la ricostruzione della verità processuale. La verità negata…

Questo libro, che racconta la storia di Paolo Borsellino e del suo mondo, non è una semplice riedizione in occasione dei trent’anni dell’attentato costato la vita anche ai poliziotti della scorta, Agostino Catalano, Vincenzo Limuli, Claudio Traina, Emanuela Loi, Walter Eddie Cosina.Queste pagine rilette oggi sono anche un atto d’accusa nei confronti di chi non ha onorato l’esempio di Paolo Borsellino.

Di tutto questo si parlerà lunedì 18 luglio, ore 19:30, presso la Biblioteca Comunale, Atrio Paolo Borsellino, in via Casa Professa, nel corso della presentazione del libro. Interverranno l’autore Umberto Lucentini, don Cesare Rattoballi, Fabio Trizzino, avvocato di parte civile di Lucia, Manfredi e Fiammetta Borsellino, il magistrato Diego Cavallaro. I lavori saranno coordinati dalla giornalista Alessandra Turrisi.

Don Cesare Rattoballi

Fabio Trizzino – Avvocato di parte civile di Lucia Manfredi e Fiammetta Borsellino