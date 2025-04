Papa Francesco, già oltre 128mila fedeli per l’ultimo saluto

ROMA (ITALPRESS) – Riaperta questa mattina alle 7 la Basilica di San Pietro per dare la possibilità ai fedeli di dare l’ultimo saluto a papa Francesco. Già prima dell’apertura migliaia di persone si erano messe in coda. L’afflusso è durato tutta la notte, oltre la mezzanotte che era stata programmata, con una breve chiusura per dare la possibilità agli addetti di sistemare la Basilica, con l’apertura anticipata alle 5.45. Oggi San Pietro sarà aperta fino alle 19.00, dopo di che si svolgerà il rito per la chiusura della bara del Pontefice. Domani alle 10.00 i funerali solenni in Piazza San Pietro, quindi la traslazione lungo le vie di Roma fino alla Basilica di Santa Maria Maggiore, dove avverrà la tumulazione. Intanto questa mattina alle 9 è in programma la quarta congregazione dei cardinali. Secondo i dati provvisori, sono stati oltre 128mila i fedeli che si sono recati per l’omaggio a Papa Francesco dall’apertura fino a oggi.

(ITALPRESS).

-Foto: Ipa Agency-