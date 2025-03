Papa Francesco ricoverato al Gemelli: le ultime notizie sulle sue condizioni

Il Pontefice ricoverato al Gemelli dallo scorso 14 febbraio

ROMA – “Papa Francesco ha trascorso una notte tranquilla e si è svegliato poco dopo le 8:00”. Lo comunica la Sala stampa vaticana nel consueto bollettino mattutino.

Il Pontefice, ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma dallo scorso 14 febbraio, combatte contro una polmonite bilaterale. I medici continuano con la prognosi riservata.

Ieri Bergoglio ha diffuso un audio di ringraziamento ai fedeli in occasione del Rosario in Piazza San Pietro. “Ringrazio di cuore per le vostre preghiere per la mia salute dalla Piazza, vi accompagno da qui. Che Dio vi benedica e che la Vergine vi custodisca. Grazie”.