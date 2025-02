Papa Francesco ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma

A renderlo noto la sala stampa della Santa Sede

ROMA – Papa Francesco, dopo le udienze di oggi, venerdì 14 febbraio, sarà ricoverato al Policlinico Agostino Gemelli.

Il ricovero si renderà necessario per alcuni necessari accertamenti diagnostici e per proseguire in ambiente ospedaliero le cure per la bronchite tutt’ora in corso. Lo rende noto la sala stampa della Santa Sede.

Dalla scorsa settimana Papa Francesco ha un “forte raffreddore” ed è rimasto chiuso a casa nei giorni successivi “a causa di una bronchite.

Domenica scorsa, 9 febbraio, però, ha voluto presiedere in piazza San Pietro la messa per il giubileo delle forze armate, di Polizia e di sicurezza: al momento dell’omelia ha cominciato a leggere il testo per poi passare il compito a un collaboratore a causa di alcune difficoltà a respirare.