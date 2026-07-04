Papa Leone arriva a Lampedusa, nella Sicilia tradita e ‘colpevole’

La terra desolata e gli immemori

MIGRANTI E ODIO

Papa Leone arriva a Lampedusa, per toccare il lembo estremo di una Sicilia che, al tempo stesso, è stata tradita e ha tradito.

Sbarca – questo Pontefice risoluto, coraggioso, mite senza concessioni – nella Sicilia, da sempre tradita dalla politica, per sua stessa colpa e salvo rare eccezioni.

La Sicilia gabbata sia dai moderati che dagli estremisti, sia dai profili istituzionali, sia da quelli populisti. La Sicilia che è ricca soltanto di illusioni, ma le brucia in falò metaforici di cupa allegria.

Viene come un segno del cielo, Papa Leone, nella Sicilia che ha tradito, fra quei siciliani che si uniscono, come gli altri, alle grida di rabbia e di scherno contro le persone migranti, indiscriminatamente.

In una terra con una storia di migrazioni, di povertà, di fame, anche un siciliano immemore sarebbe di troppo. Ma abbiamo il sospetto che molti di più abbiano rinnegato l’abito dell’accoglienza, per indossare l’uniforme arcigna dell’indifferenza.

Atterra, un Papa attento a ogni sfumatura della comunicazione, distillata nel segno della speranza, nella Sicilia che ha dimenticato Biagio Conte e Padre Pino Puglisi, missionario laico del sorriso e prete eroico, assassinato dalla mafia.

Dall’odio diffuso, alle bottiglie incendiarie di Palermo, agli spari dei kalashnikov: la solidarietà e la salvaguardia civile sembrano i lontani manufatti di una rinascita dissolta. Di un risveglio mandato alla deriva, in un mare di dolore, come i corpi di donne, uomini, bambini.

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