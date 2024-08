Parcheggi in via Alberto Mario e Giuseppe Simili, revocati i divieti di sosta

L'esito di una segnalazione da un lettore di Livesicilia

CATANIA – Via i divieti di sosta, creati nuovi parcheggi: è la fine di una storia che un lettore di Livesicilia aveva segnalato al giornale. Dopo la segnalazione, che aveva raccontato come sulla strada davanti a casa sua vigessero ancora dei divieti di sosta risalenti all’epoca Covid, è lo stesso lettore Damiano Capuano a dire in una lettera che sono stati ripristinati degli spazi per la sosta di auto e moto.

La lettera

“Grazie a Livesicilia – scrive il lettore Damiano Capuano – che raccoglie con attenzione le richieste e le segnalazioni dei cittadini, oggi abbiamo ottenuto una vittoria sulla questione dei divieti di sosta inutili che erano presenti su via Alberto Mario e via Giuseppe Simili”.

“Di fatti, eliminati i divieti di cui sopra – continua la lettera – si è provveduto come da me consigliato, a ripristinare 7 stalli auto in più (dando respiro ad una zona ad alta densità di popolazione residente e di lavoratori automuniti), a ripristinare circa 12 stalli per la sosta dei motocicli”.

“Sopratutto – prosegue il lettore – si è provveduto a eliminare definitivamente quei divieti di sosta inutili, scaduti e vessatori, ponendo fine ai continui ‘attacchi alle tasche’ di tutti i residenti e lavoratori costretti a subire verbali e rimozioni per qualcosa che non esisteva!”

“Ringrazio nuovamente la redazione per aver accolto la denuncia, tramutatasi poi in realtà: la stampa è sempre il mezzo più utile nella risoluzione delle problematiche dei cittadini! Da oggi le zone interessate avranno più posteggi per auto e moto e gli utenti meno stress nel trovare parcheggio”.