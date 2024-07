Catania, controlli sui parcheggiatori abusivi: cinque sanzionati, due Dacur

Il giro di vite della Polizia

CATANIA – Cinque pregiudicati catanesi sono stati sanzionati dalla Polizia mentre esercitavano l’attività di parcheggiatore abusivo. Lo comunica la Questura di Catania, che annuncia l’intensificazione dei controlli soprattutto nelle zone in cui ci sono attività di ristorazione, supermercati e negozi.

Nella tarda serata di ieri, sabato 13 luglio, i poliziotti hanno sorpreso in piazza Vito Maria Nicolosi, a Nesima, un pregiudicato catanese di 47 anni accanto a un’attività commerciale mentre esercitava abusivamente l’attività di parcheggiatore.

In via Cristoforo Colombo un altro caso ha visto come protagonista un catanese di 53 anni, mentre un altro uomo di 52 anni è stato notato dai poliziotti nel viale Fleming, nei pressi di attività commerciali. In piazza Europa, altri due individui catanesi di 20 e 23 anni sono stati sorpresi ad esercitare l’attività illecita di parcheggiatore.

Parcheggiatori abusivi a Catania, le sanzioni

I cinque catanesi sono stati tutti sanzionati amministrativamente per l’esercizio dell’attività abusiva di parcheggiatore e gli ultimi due, trovati in piazza Europa, sono stati anche denunciati in stato di libertà per l’inosservanza del Dacur.

L’azione di contrasto, comunica ancora la Questura, ha permesso di individuare e sottoporre altri 2 individui catanesi di 25 e 52 anni al Dacur, una misura di prevenzione personale adottata dal Questore che vieta l’accesso ad alcune aree urbane e che viene predisposta a seguito di istruttoria dalla Divisione Polizia Anticrimine della Questura.