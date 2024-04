Parcheggiatori abusivi in centro, giro di vite della Polizia: sette denunciati

I controlli sulla sicurezza del territorio

CATANIA – Sette parcheggiatori abusivi a Catania sono stati sorpresi nella sera di martedì 16 aprile ad esercitare abusivamente la loro attività nel centro storico e sono stati sanzionati dalla Polizia. Dei sette, quattro sono stati individuati in Via Dusmet; un altro in Via Cristoforo Colombo.

Una sesta persona, individuata in Via Simeto, è stata anche denunciata perchè non aveva ottemperato al provvedimento con cui il Questore gli aveva inibito la frequentazione di alcune zone, tra cui via Simeto.

La denuncia per resistenza

Il settimo dei parcheggiatori abusivi a Catania, un 49enne individuato in via Angelo Custode, insofferente al controllo ha iniziato ad oltraggiare gli operatori. Condotto negli uffici della Polizia Scientifica per essere identificato poiché senza di documenti, è stato denunciato in stato di libertà per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale e per inosservanza del provvedimento che gli inibiva la frequentazione della via.