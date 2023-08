Parcheggio da 350 posti al Papireto, ‘ma la burocrazia comunale lo blocca’

La famiglia Ravetto cerca una soluzione

PALERMO – Il progetto di un parcheggio che potrebbe ospitare 350 automobili a Palermo potrebbe non vedere mai la luce a causa di cavilli burocratici.

La famiglia Ravetto vorrebbe trasformare un terreno di 5.200 metri quadri, in corso Alberto Amedeo (dove sorgeva lo storico campo Papireto), in un’area parcheggio ma “la burocrazia comunale continua a frapporre ostacoli”. Mario Flugy Ravetto dice in merito: “L’idea è di realizzare un parcheggio a raso e tengo a sottolineare senza alcun intervento invasivo nel sottosuolo”.

“La precedente amministrazione, guidata da Leoluca Orlando, si è disinteressata, nonostante la penuria di parcheggi in quella zona. Oggi l’atteggiamento della giunta Lagalla è diverso – sottolinea Ravetto – . Potrebbe esserci una soluzione alla vicenda se non ci fosse di mezzo la burocrazia comunale che continua a frapporre ostacoli”.

Secondo Ravetto “la burocrazia continua a sostenere l’esistenza sull’immobile di seri rischi idraulici e geologici che invece sono inesistenti. Lo testimoniano le tavole di rischio del Piano stralcio di assetto idrogeologico, il cosiddetto Pai, pubblicate dall’assessorato regionale del Territorio che, invece, li individuano sulla stazione Imera, che si sta realizzando. Chiediamo al sindaco Lagalla e all’assessore Totò Orlando un intervento deciso per eliminare gli attuali impedimenti”.