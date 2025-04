Parcheggio Mongibello, dal Comune via libera ai cancelli

Meli e Alotta (Fi): "Ulteriori iniziative per il quartiere"

PALERMO – Dopo mesi di richieste da parte dei residenti e un lungo confronto istituzionale, arriva una svolta per il parcheggio Mongibello. Il Comune ha autorizzato l’installazione di cancelli per vietare l’accesso notturno all’area, spesso teatro di episodi di degrado e insicurezza.

“L’iniziativa – si legge in una nota – nasce dal lavoro congiunto della consigliera comunale Caterina Meli (Forza Italia), componente della Terza Commissione consiliare, e del consigliere Salvo Alotta, presidente della Quinta. I due esponenti si sono fatti portavoce delle esigenze del territorio, attivando un’interlocuzione costante con i cittadini e le strutture comunali”.

“Il Mongibello non poteva continuare a essere fonte di disagio per i residenti – ha dichiarato Meli –. Portare la questione in Terza Commissione è stato il primo passo per ottenere una risposta concreta. È il risultato di un lavoro di squadra con colleghi e uffici”.

Dello stesso tenore le parole del consigliere Alotta: “Si tratta di un problema che per lungo tempo ha interessato centinaia di residenti, a cui finalmente viene data la giusta risposta, nell’interesse di tutta la borgata di Mondello. Grazie a una piena sinergia istituzionale, è stata individuata una soluzione che pensiamo possa essere efficace e risolutiva”.

Il nulla osta, firmato dalla Capo Area Patrimonio Carmela Agnello, consente l’installazione dei cancelli che limiteranno l’accesso nelle fasce orarie non coperte dalla regolamentazione della sosta. Coinvolti nell’iter anche l’Amat, la Polizia Municipale, gli assessorati alla Mobilità, al Traffico e al Patrimonio, nonché la Quinta Commissione consiliare.

Ma l’intervento sul Mongibello non si ferma qui. I due consiglieri hanno infatti avanzato una proposta per attivare una convenzione tra Amat e le attività commerciali e ricettive di Mondello, al fine di offrire sconti ai clienti sui parcheggi gestiti dall’azienda, tra cui Mongibello-Galatea e Salina. L’obiettivo è duplice: incentivare una mobilità sostenibile e alleggerire la pressione del traffico nei mesi estivi.

Prevista anche la possibilità di acquistare i ticket online, così da semplificare l’accesso e migliorare l’esperienza degli utenti. “I parcheggi convenzionati possono diventare un’opportunità per i commercianti e per chi visita Mondello – ha spiegato Meli –. È importante essere pronti con soluzioni concrete”.

A supporto del piano, è in arrivo anche un sistema tecnologico avanzato per la gestione automatizzata della sosta. Il progetto prevede lettura targhe, pagamenti digitali e controllo da remoto tramite server cloud. Addio biglietti cartacei e personale fisso, dunque, in favore di un sistema più moderno, ecologico ed efficiente.

L’investimento complessivo è pari a 6 milioni di euro e comprende anche tre anni di manutenzione “full risk”. L’avvio dei lavori è previsto a breve, con termine stimato entro sei mesi.

“Quando le istituzioni fanno squadra e ascoltano il territorio – concludono Meli e Alotta – i risultati arrivano. Continueremo a seguire da vicino l’evoluzione dell’intervento fino alla completa riqualificazione del Mongibello”.