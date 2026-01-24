 Parco Valle templi, crollo casa Fiandaca in zona chiusa al pubblico
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Parco Valle templi, crollo casa Fiandaca in zona chiusa al pubblico

"Nessun rischio per il patrimonio archeologico"
AGRIGENTO
di
1 min di lettura

AGRIGENTO – Si è svolto un sopralluogo stamattina sui luoghi del crollo di una porzione di calcarenite nella zona di Casa Fiandaca, avvenuto ieri, e la verifica tecnica ha permesso di accertare che il distacco dei massi si è fermato – che è avvenuto in una zona chiusa al pubblico, lontana centinaia di metri dall’area della Valle e distante pure dalle stesse Casa Fiandaca – per quanto rientri in una zona ad alto rischio nota da anni. Lo dice il parco della Valle dei templi di Agrigento.

“La stessa fratturazione da cui si è generato il crollo è nota da tempo e proprio per questo già nel recente passato si era intervenuti a protezione della strada sottostante. È quindi infondata la notizia che la frana sia avvenuta nei pressi del tempio di Giunone, come da allegata foto satellitare” aggiunge. Il Parco ribadisce quindi che il crollo non ha messo a rischio l’incolumità pubblica né il patrimonio archeologico e monumentale e che la stessa Casa Fiandaca non è oggetto di alcun progetto di recupero o trasformazione in biblioteca. 

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI