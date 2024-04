Pareggio allo scadere e scoppia il caos. Schiaffi e insulti nel derby

I dirigenti valutano la denuncia penale

PALERMO – Dal campo di calcio al tribunale il passo potrebbe essere breve.

È finito nel caos domenica scorsa il derby trapanese fra Folgore Castelvetrano e Castellammare del Golfo nel campionato di Eccellenza.

La prima squadra in cerca della vittoria salvezza e la seconda certa da tempo di mantenere la categoria.

La ricostruzione

A quattro minuti dal triplice fischio c’è stato l’1 a 1 del Castellammare. “Ed è ora che siamo stati accerchiati da dirigenti e tecnici avversari – spiega il direttore generale della squadra ospite, Giovanni Castronovo –. Pronunciavano frasi del tipo ‘da qui non uscite’ o ‘adesso vedete quello che vi facciamo, così ci fate retrocedere’. Mi hanno accusato di avere preso soldi per favorire altre squadre. Tutto questo perché, come è giusto che sia nello sport, abbiamo fatto la nostra onesta partita”.

Castronovo ha rimediato uno schiaffo al volto. A sferrarlo sarebbe stato l’allenatore avversario Filippo Cavataio (nella foto).

L’arbitro ha ricostruito la vicenda nel referto della gara e Cavataio è stato squalificato per un mese.

La Folgore è stata multata: 250 euro per avere consentito a persone non autorizzate di entrare in campo.

Giovanni Castronovo, direttore generale Castellammare del Golfo

Un provvedimento “ridicolo” secondo Castronovo che sta valutando di presentare una denuncia.

“Per lasciare lo stadio Paolo Marino – aggiunge Castronovo, che sdi mestiere fa l’avvocato penalista – abbiamo dovuto attendere le forze dell’ordine. Ci hanno scortato fino all’entrata dell’autostrada”.

“A due nostri dirigenti è stato inflitto il Daspo per tre anni per delle scaramucce in campo alla prima giornata contro il Mazara del Vallo – conclude Castronovo -. Riteniamo troppo morbido lo stop di un mese. Stiamo riflettendo se fare una segnalazione al questore di Trapani, al prefetto e a tutte le autorità. A titolo personale valuterò se ci sono le condizioni per denunciare il signor Cavataio”.

Per la cronaca, quella sportiva, con il pareggio anche la Folgore ha conquistato la salvezza.